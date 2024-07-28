Geçtiğimiz aylarda İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi hattı hayata geçirildi. Proje kapsamında Sivas ve Yozgat'ın da güzergâhında yer almasıyla birlikte, Kayserililer YHT projesinin kendi kentlerinde ne zaman hizmete gireceğini merak etmeye başladı. İşte detaylar…

Uzun yıllardır hızlı tren bekleyen Kayserililer, diğer illere yapılan yatırımları sadece izlemekle yetiniyor. İç Anadolu’nun mega kenti olarak adlandırılan Kayseri’nin ulaşım ve lojistik sorunu medya mensupları tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Beklenen hızlı tren projesinin hayata geçirilmemesi ise vatandaşların tepkisine yol açıyor. Peki, Kayseri YHT ile ilgili son gelişmeler neler? Kayseri YHT ne zaman hizmete girecek?

Sanayi ve ticaretin yanı sıra eğitim, sağlık, spor, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında da adından söz ettiren Kayseri’yi, 2 saatte Ankara’ya, 5 saatte İstanbul’a bağlayacak Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi’ndeki Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yetkililerden brifing alarak sahada incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde çalışmaların 2027-2028 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “Aldığımız bilgilere göre, 2027-2028 yıllarında hızlı trenle Kayseri’mizin buluşacağını buradan bir kez daha vurguluyor ve hatırlatıyoruz. Kayseri-Ankara hızlı treni, 142 kilometrelik Yerköy’e kadar olan Kayseri hattı, sonrasında da Ankara’ya yapılan ve devam eden hızlı tren hattının kullanılması şeklinde bir boyut. Üçlü konsorsiyum; Doğuş, Çelikler ve Özkar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her aşamasında herkesin katkısı var” ifadelerini kullandı.