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Ülkenin dört bir yanında "öfke" haritasını çıkaran bu çalışma, "Öfke-Düşmanlık-Saldırganlık" şeklinde özetlenen analiz sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Araştırma, yüksek ve düşük puanlı bölgeleri de ifşa ediyor.

Ülke genelinde 81 ilde 24 bin 494 katılımcı ile gerçekleştirilen bu Türkiye'nin en kapsamlı çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Araştırmaya göre, en yüksek araştırma puanları 18-23 yaş aralığındaki gençlerde görülüyor. Bu yaş grubundaki erkeklerin öfke puanı 9.08 iken, kadınların puanı ise 8.94 olarak kaydedildi. Alkol ve madde kullanımı da bu gruplar arasında daha yüksek görülüyor.

Türkiye'nin ruh sağlığı haritasına göre, araştırma ortalaması 14.4 puan olarak belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre, öfke puanı en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu, en düşük puanı ise Trakya ve Orta Karadeniz bölgeleri alıyor.

Özellikle Yozgat ve Sivas illerinde öfke durumu yüzde 8 puan ile en yüksek seviyelere çıkarken, Ordu'da bu durum yüzde 7 olarak kaydedildi. Samsun, Amasya ve Tokat illerinde ise öfke düzeyi biraz daha düşük seyrediyor. Ancak, Konya, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde her geçen gün öfke durumunun arttığı gözleniyor.

Bu çalışma, Türkiye'nin toplumsal ruh sağlığına dair önemli veriler sunarken, özellikle yüksek öfke düzeylerine sahip bölgelerde dikkatli ve bilinçli bir şekilde şiddetin önlenmesi gerekliliği vurgulanıyor. (Haber Merkezi)