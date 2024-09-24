Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli suçlardan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlar kapsamında, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.M., Saraykent’te yakalandı. Diğer yandan, "hırsızlık" suçundan 3 ay 14 gün hapis cezası ile aranan A.K. ise Yozgat’ta gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
İ.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Akdağmadeni K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, A.K. Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.