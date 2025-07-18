Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’e nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki komşu üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, nazik ziyaretlerinden dolayı Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkürlerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ise misafirperverliklerinden dolayı Rektör Karahocagil’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Rektör Yaşar’a, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya da eşlik etti.