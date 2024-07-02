YHT hattında 2024 yılında gerçekleştirilecek kalan işler kapsamında, Ankara, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta altyapı, üstyapı ve bakım çalışmaları yapılacak.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 2024 Yılı Yatırım Programı (1.Revize) çerçevesinde, bu çalışmalar için toplam 2 milyar 419 milyon 55 bin 983 TL harcanması planlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Sivas-Yozgat hattında altyapı için 927 milyon 728 bin 401 TL, üstyapı için 788 milyon 319 bin 952 TL ve bakım işleri için 703 milyon 7 bin 630 TL ayrılacak.

Sivas-Ankara hattında 13 Temmuz'dan itibaren bilet satışının durdurulmasıyla ilgili haberlerin ardından, yapılacak çalışmaların başlama tarihi 2024-2025 olarak gösterilirken, tamamlanma süresine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu süreçte, Sivas'a gelen Yozgatlı ve Kayserililerin, Sivas-İstanbul YHT için Sivas'tan bilet alarak seyahat ettikleri bilgisi de verildi.