Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

“BOZOK-3 Huzur Uygulaması” adı altında 76 ekip 263 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 2 bin 114 şahıs sorgulandı. Operasyon kapsamında 638 araç sorgulanırken 76 umuma açık işyeri denetlendi, 25 park bahçe, 11 okul ve çevresi kontrol edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak; 21 Temmuz 2024 Pazar günü saat 20.30-22.30 saatleri arasında ‘BOZOK-3 Huzur Uygulaması’ adı altında; 76 ekip 263 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 2 bin 114 şahıs sorgulanmış, 638 araç sorgulanmış, 76 umuma açık işyeri denetlenmiş, 25 park bahçe, 11 okul ve çevresi kontrol edilmiştir” denildi.