Yozgat'ın en değerli doğal miraslarından biri olan Kazankaya Kanyonu, ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek “Turizm Rotası Projesi” ile yeniden turizme kazandırılacak. Proje, bölgenin turistik potansiyelini artırmayı ve ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kazankaya Kanyonu’nun eşsiz doğal güzellikleri, projeyle birlikte daha geniş bir kitleye sunulacak. Kanyon, yürüyüş yolları, engellerin kaldırılması, kamp alanları, rafting bölgeleri ve özellikle dikkat çeken camlı seyir terası gibi yeniliklerle donatılacak. Proje tamamlandığında, ziyaretçiler camlı seyir terasından Yozgat’ın benzersiz manzarasını gözlemleyebilecek.

Projenin detaylarına göre, kanyon bölgesine çelik konstrüksiyon seyir terası, çelik ve ahşap döşeme köprüler, taş köprü, 400 çadır kapasiteli kamp alanları ve çeşitli yürüyüş yolları inşa edilecek. Ayrıca, 1,85 kilometre uzunluğunda ve 240 metre kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu içeren bir rota oluşturulacak.

Kazankaya Kasabası'nın Aydıncık ilçesine bağlı bölgesinde gerçekleştirilecek proje, Kazankaya Kanyonu'nun ekoturizm potansiyelini geliştirmeyi, yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm değerleri oluşturmayı ve yerel halkın ekonomik kalkınmasını desteklemeyi hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla, Kazankaya Kanyonu’nun Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında daha görünür hale gelmesi ve Yozgat’ın turizm haritasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Yetkililer, projenin bölgenin turizm sektörüne katkıda bulunacağı ve Yozgat'ı doğa turizminin merkezi yapma potansiyelini taşıdığı vurguladı.