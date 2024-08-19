Yozgat'ta faaliyet gösteren tanınmış leblebi üreticisi Orhan Dolangez, Yozgat'ta yetiştirilen nohutların işlenmek üzere Denizli'ye gönderildiğini ve ardından Çorum ile Yozgat'ta kavrularak leblebi haline getirildiğini açıkladı.

Dolangez, sürecin Çorum'un adının ön planda olmasına neden olduğunu ancak nohudun gerçek üretim merkezinin Yozgat olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Yozgat, Ankara'dan sonra en fazla nohut üretiminin yapıldığı il olarak dikkat çekti. 554 bin 783 dekar alanda gerçekleştirilen nohut ekimi ile yaklaşık 74 bin 71 ton verim elde edildi. Bu yıl da Yozgat'ın dört ilçesine bağlı altı köyde dokuz farklı nohut çeşidinin demonstrasyon ekimi yapıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli tohumların kullanımını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip tohumların tanıtımı yapılırken, yeni geliştirilen ve Yozgat'ta ekilebilecek daha verimli ve hastalıklara dayanıklı nohut çeşitlerinin ekim ve üretimi planlanıyor.

Dolangez, nohudun leblebiye dönüştürülmesi sürecinde dış zarının alınması gerektiğini belirtti. Bu işlemin genellikle Çorum'da gerçekleştirildiğini, ancak nohudun asıl merkezinin Yozgat olduğunun altını çizdi. Ayrıca, geçen yıl Yozgatlı genç girişimci Gökşin Akyüz'ün KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü'nden aldığı hibe desteğiyle Yozgat'ta ilk leblebi imalathanesini kurduğunu hatırlattı.