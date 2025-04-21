Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Yozgat ve Boğazlıyan’da üstyapı işleri yapılması amacıyla yapım işi ihalesine çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler, yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

İHALE DETAYLARI

İhale, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 65. (Yozgat) ve 68. (Boğazlıyan) Şube Şeflikleri ile bölge dahilindeki yolları kapsıyor. İş kapsamında bin 300 dekar alanda sathi kaplama yapılması ve iki kamyonun dört ay süreyle çalıştırılması yer alıyor.

Çalışmaların, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Son teklif verme tarihi 7 Mayıs 2025 saat 10.00 olarak belirlendi. İhale, Kayseri’deki Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.

KATILIM KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, birim fiyat esasına göre hazırlanacak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenecek. Değerlendirme kriterleri arasında teklifin yaklaşık maliyetle uyumu ve kullanılacak ekipman özellikleri gibi unsurlar yer alıyor.

İhaleye katılmak isteyen firmaların, teklif ettikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor. Konsorsiyum olarak başvuru kabul edilmeyecek. Elektronik eksiltme yöntemi ise bu ihalede uygulanmayacak.

İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilecek, ancak teklif verecek isteklilerin e-imzalı olarak dokümanı sistemden indirmeleri zorunlu olacak.