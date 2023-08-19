Yozgat’ında aralarında bulunduğu 81 ilde Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Toprak Muhafaza, Erozyon ve Sel Kontrolü, Mera Islahı, Fidanlık, Silvikültür ve Etüt Proje işlerinde kullanılacak 2023 yılı birim fiyat cetveli güncellenerek 01.08.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.​

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ağaçlandırma, erozyon kontrolu, yukarı havza sel kontrolü, çığ kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı, çok amaçlı, fidanlık, özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve benzeri gibi uygulama projelerinin düzenlenmesi. Maktuen bedeller hariç olmak üzere 2200, 2201, 2202, 2209, 2210 ve 2211 nolu pozlara; sahanın yerleşim yerlerine uzaklığı, yol ve diri örtü yoğunluğu, topoğrafya, taşlılık, işçi-makine temini vb. durumlar dikkate alınarak yüzde 0-10 arası zorluk katsayısı uygulanır. Proje yapım bedeli; profil açılması, oyuntu ıslah etüdü yapılması, toprak tahlillerinin yapılması ve toplantılar yapılması hariç, profil noktalarının aplikasyonu, proje türüne göre yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması dahil, Toprak profillerinin açılarak yetişme ortamı etüt çizelgelerinin doldurulması şartıyla, vejetasyon toprak yapısı, topografik yapı ve benzeri hususlar değerlendirilerek çalışma faaliyeti önerilen alanlarda birim fiyatın tamamı, çalışma planlanamayan alanlar için birim fiyatın 1/4'ü oranında ödeme yapılır. Bedel hesabına her proje için Maktuen 26 bin 800 lira eklenecektir. Bu değer ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii değildir. Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya projelerinin tanziminde ise 26 bin 800 lira yerine net çalışılacak alanının proje yapım bedeline her bir proje için maktuen, 0,5 -5,0 arasındaki projelere 13 bin 400 lira, 5,1-10,0 arasındaki projelere 16 bin 750 lira, 10,1-20,0 arasındaki projelere 20 bin 100 lira, 20,0 Ha'dan büyük projelere 23 bin 450 lira, eklenecektir. Özel ağaçlandırma projeleri için maktuen alınan bedele toprak profilinin açılması ile toprak - su tahlili bedeli dahil değildir” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi