Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İç Anadolu Bölgesinde yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor.

Yozgat Valiliği yetkilileri tarafından meteorolojik verilere göre beklenen yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek orman ve anız yangınları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Meteorolojik verilere göre bölgemizde; yüksek hava sıcaklıkları beklendiğinden orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım! Anız yakma, atıkları topla, izmarit atma, ateş yakma.”