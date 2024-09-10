Vali Mehmet Ali Özkan, Aydıncık Kaymakamlığı'nı ve Belediyeyi ziyaret etti.

İlk olarak Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Vali Özkan, Kaymakam Alperen Yıldırım’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, belediyenin çalışma ve faaliyetleri hakkında Vali Özkan'a bilgi verdi.

AMETİST VE YARI DEĞERLİ TAŞLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Vali Özkan, Aydıncık Kültür Evi'ni ziyaret ederek Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'den Yozgat’ın ve ilçenin önemli değerlerinden biri olan ve takı/süs eşyası yapımında kullanılan Ametist ve Yarı Değerli Taşlar hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Vali Mehmet Ali Özkan, Aydıncık’ta vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet edip taleplerini aldı.