Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bayram dönüşü trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

Vali Özkan, “Güzelliklerle geçirdiğiniz Kurban Bayramı'nın sevdiklerinizle yaşadığınız son bayram olmaması için trafik kurallarına uyalım” dedi.

Vali Özkan yaptığı uyarıda şunları söyledi: “Kemerini tak. Hızını yavaşlat. Yola odaklan. Seyahat planlamanızı önceden yapınız. Araç kullanma süreleri dışında çıkmayınız. Eğer çıkıyorsanız her 2 saatte 10 dakika mola verin. Tesis ve akaryakıt istasyonları dışında yol üzerinde veya karayolu kenarında bekleme duraklama yapmayınız. Uykusuz ve yorgun olarak ve yeterince dinlemeden trafiğe çıkmayın. Yasal hız sınırlarında araç kullanınız. Araçlarda ön ve arka koltuk ayrımı olmaksızın emniyet kemeri takın. Takip mesafesi ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uyun. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmayın.”