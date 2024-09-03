Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta yaşanan kazaların bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yapılan tüm uyarılara, denetimlere ve alınan önlemlere rağmen ilimiz genelinde sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı görülmektedir. Yapılan incelemelerde; ilimizde yaşanan kazaların bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Buradan hareketle ilimiz genelinde huzur uygulamalarımız kapsamında, hem Emniyet ve Jandarma Asayiş Uygulama Bölgelerimizde güvenlik ve trafik uygulamalarımız devam etmektedir. Amacımız cezalarla vatandaşımızın canını yakmak değil, bu güzelim ve güzide şehrimizin huzur ve güven ortamını pekiştirmektir. Lütfen trafik kurallarına uyalım daha fazla canımız yanmasın. Görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, kurallara uyarak şehrimizin huzur ve güven ortamına katkı sunan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.