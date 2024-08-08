Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şehit Mustafa Koçak'ın babası İbrahim Koçak'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 15 Temmuz Şehidi Mustafa Koçak'ın babası İbrahim Koçak'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Özkan, devletin tüm imkanları ile şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Vali Özkan’ın ziyaretine Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç eşlik etti.