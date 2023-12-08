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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, öğrenci ve öğretmenler tarafından kendisine iletilen ihtiyaç ve taleplerin karşılandığını bildirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, eşi Arzu Özkan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle köy okulları ziyaretinde, öğrenci ve öğretmenler tarafından kendisine iletilen ihtiyaç ve taleplerin karşılandığını söyledi.

Çocukların talebi olan kırtasiye malzemesi, kitap ve ana sınıfına giden çocuklar için oyuncaklar temin edilerek okullara ulaştırıldı.

İstekleri yerine gelen çocuklar, Arzu Özkan ve Vali Mehmet Ali Özkan’a teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güzel ve daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için tüm kurumlarımızla onların emrindeyiz. Her türlü eksik ve ihtiyaçlarını karşılamakta bizim görevimiz” dedi.