Yozgat Valisi Şehit Ailesini Ağırladı!

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2005 yılında Siirt’te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Haydar Vural’ın ailesini makamında kabul etti.

Vali Özkan, ziyarette şehit Vural’a Allah’tan rahmet, ailesine ise sabır ve başsağlığı dileyerek, “Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerinin her zaman yanındayız. Onların acılarını paylaşıyor, dualarını baş tacı ediyoruz” dedi.

Şehit ailelerinin devletin en değerli emanetleri olduğunu vurgulayan Özkan, her fırsatta şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.