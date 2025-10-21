Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türk Telekom İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, Türk Telekom Yozgat İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürü Emre Bakır’dan il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Özkan, ziyaret sırasında Türk Telekom çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti ve hatırlarını sordu.

Özkan ziyaretlerimizle birlikte il genelindeki iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamasını hedeflendikleri söyledi.