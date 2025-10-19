Vali Özkan mesajında, muhtarlığın Türk idari yapısının en köklü unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, muhtarların köy ve mahallelerde devletin eli, gözü ve sesi olarak önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı.

“Muhtarlık, Yerel Demokrasimizin En Eski Temsilcisidir”

Vali Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Muhtarlık müessesesi; yerel demokrasimizin en eski örneğini temsil ettiği gibi, köy ve mahallede kamu hizmetlerinin yürütücüsü ve takipçisidir. Muhtarlarımız, görev yaptıkları bölgelerdeki sorun ve talepleri tespit ederek, yapılacak kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yerine getirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedirler.”

Vali Özkan, muhtarlığın yalnızca idari bir görev olmadığını, aynı zamanda vatandaşla devlet arasında güçlü bir iletişim kanalı olduğunu belirtti.

Özkan, “Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk başvuracakları kapılardan biri olan muhtarlık müessesesi, vatandaşlarımızla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görerek yürütülen çalışmalarda önemli bir fonksiyon üstlenmektedir” dedi.

“Kamu Hizmetlerinin Etkin Ulaşmasında Muhtarların Rolü Büyük”

Vali Özkan, muhtarların köy ve mahallelerde kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında kilit rol oynadıklarını ifade ederek, muhtarların gayretli çalışmalarının yerel yönetimlerin başarısında belirleyici olduğunu söyledi.

Son olarak, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Vali Özkan, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu vesileyle, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında büyük emek veren tüm muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”