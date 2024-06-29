Vali Mehmet Ali Özkan, gündeme dair açıklamalarda bulunarak Sarıhacılı TOKİ mevkiinde Karayollarının yaptığı kavşak çalışması hakkında bilgi verdi.

Vali Özkan daha sonra ise şehir içerisinde bulunan motokuryeler hakkında konuştu.

“KAVŞAK ÇALIŞMASI ÖNÜMÜZDEKİ YILA KALABİLİR”

Sarıhacılı TOKİ mevkiinde Karayollarının yaptığı kavşak çalışması hakkında bilgi veren Vali Özkan, “Karayolları o bölgede bir çalışma yapıyor. Şuanda projelendirme devam ediyor. Bu süreç itibariyle önümüzdeki yıla kalabilir. Aynı çalışmayı Sorgun’da da yapıyoruz ilçemizde ışıkları azaltmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK CEZAYI ONLARA YAZIYORUZ”

Şehir içerisinde bulunan motokuryeler hakkında açıklama yapan Vali Özkan, “Ben geldiğimden bu tarafa telefonum herkeste var özellikle benim de oturduğum yerde motorlar çok gürültülü ilerliyor. Susturucularını sökme konusunda kesintisiz denetimlerimiz devam ediyor. Zaman zaman trafik uygulamalarımızda veyahut kamuya dahil uygulamalarda bizler diyoruz ki böyle bir problemimiz var bun uygulama yapacağız herkes ona göre hazırlığını ve tedbirini alsın konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Cezalarında bu konuda uyguladığımız trafikte uyguladığımız cezalardan bir tanesi abartı egzoz, modifiye araç buna benzer konularda ceza yazıyoruz. Motokuryelerin park alanı konusunu belediye zabıtası üzerinden denetimler yapılıyor. Bizlerde belediyeye destek olmak suretiyle trafik desteği veriyoruz. Park sorunu araçlar içinde geçerli, motokuryeler, motosikletler içinde geçerli. Bu konuda belediyeye sürekli talepte bulunuyoruz bizi en çok yorar konulardan birisi park konusu” ifadelerini kullandı.