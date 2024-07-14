Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Vali Özkan, yayınlamış olduğu mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY), milli irademize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır. Derin bir şuurun tezahürü olarak, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek göğsünü hain darbecilere siper eden ve ‘Tanklardan büyük yüreğim var’ diyen aziz milletimiz gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir. Ülkemizin bekasına, birliğine ve beraberliğine, huzuruna ve geleceğine göz diken tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecek ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar temenni ediyorum, iradesine, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.