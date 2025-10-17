Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak bölgedeki yatırımlar ve gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Gündemdeki Maddeler Ele Alındı

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan Yozgat OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündemdeki konular ele alındı ve karara bağlandı. Toplantıya OSB yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Sanayi Tesislerine Ziyarette Bulundu

Toplantının ardından Vali Özkan, Yozgat OSB’de faaliyet gösteren Kahraman Tarım Makineleri ve Kahraman Çelik Makas firmalarını ziyaret etti. Yaklaşık 70 kişiye istihdam sağlayan firmada tarım makineleri ve römork makas üretimi yapılıyor.

Firma sahibi Kahraman Sayan, üretim süreçleri hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Özkan, ildeki istihdama sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çalışmalar İnceledi

Vali Mehmet Ali Özkan, ziyaretlerinin ardından OSB’de tamamlanan altyapı, asfalt, kaldırım ve orta refüj peyzaj çalışmalarını da yerinde inceledi. Özkan’a OSB Müdürü Erdoğan Öztürk tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

OSB’nin yenilenen yüzüyle yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini belirten Özkan, bu hizmetlerin Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlara, milletvekillerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.