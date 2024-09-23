Vali Özkan, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını dinliyor ve taleplerini alıyor.

Özkan, vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bu görüşmelerde, halkın ihtiyaçları doğrudan yetkili makamlara iletiliyor.

Özkan, vatandaşlarla kurduğu bu yakın temas sayesinde yerel yönetimin şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlıyor.

Halkın taleplerini ilk elden almak ve sorunlarına çözüm bulmak için yürütülen bu çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.