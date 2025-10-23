Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ülkü Ocakları Yozgat Şubesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında İl Başkanı Fatih Akgül, dernek faaliyetleri, gençlere yönelik eğitim projeleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında Vali Özkan’a detaylı bilgi verdi.

Özkan, yapılan faaliyetleri yakından inceleyerek gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayan projelerin önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Akgül, “Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın ziyaretleri bizleri son derece mutlu etti. İlgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarımızda yanımızda olduğunu bilmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan ise gençlerin eğitim ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, derneğin yürüttüğü projelerin önemine vurgu yaptı ve yetkililere başarılar diledi.