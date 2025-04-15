Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve müdürlük personeli, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

VALİ ÖZKAN’DAN TURİZM HAFTASI TEBRİĞİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Turizm Haftası’nı kutlayarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile tüm kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Turizm Haftası, ilimizin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtmak için önemli bir fırsattır. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, turizm potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve Yozgat’ı bu alanda daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”