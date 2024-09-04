Esnaflarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyip taleplerini alan Vali Özkan, hayırlı işler bereketli kazançlar diledi.

Kent ekonomisine alın teriyle katkı sunarak ekonomik canlılığın kaynağını oluşturan küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ettiklerini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Elinin emeği, alnının teriyle küçücük sermayesini beyniyle yoğurup, kentimiz ekonomisine önemli katkılar sunan ve istihdam oluşturan esnaf kardeşlerimize sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın ziyaretine İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç eşlik etti.