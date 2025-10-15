Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe ziyaretleri kapsamında Sorgun’u ziyaret ederek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Vali Özkan, kurum ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ziyaretine Sorgun Kaymakamlığı’ndan başlayan Vali Mehmet Ali Özkan, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat’tan ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. İlçedeki çalışmaların vatandaşlara daha hızlı ve verimli şekilde ulaştırılması için yapılan planlamalar değerlendirildi.

Vali Özkan daha sonra Sorgun Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğiyle, Valilik koordinasyonunda ve Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkezde 12 farklı kursta 200 kadın eğitim alıyor.

Merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler verilirken, çocukları da merkez bünyesindeki kreşte eğitim görüyor. Kurslarda aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları gibi konular da işleniyor.

Vali Özkan, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gelen Talepleri Dinledi

Ziyaret programı kapsamında Sorgun Belediyesi’ne giden Vali Özkan, Belediye Başkanı Erkut Ekinci’den belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Salih Paşa Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla buluşan Özkan, Sorgunluların taleplerini dinledi ve sohbet etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, ilçe programını Sorgun Adliyesi ziyaretiyle tamamladı. Adliye personeline kolaylıklar dileyen Özkan, kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.