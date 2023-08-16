Valiler Kararnamesi ile Tunceli’den Yozgat’a atanan Vali Mehmet Ali Özkan, kente geldi. Yozgat Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreninin ardından konuşma yapan Vali Özkan, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Devlete ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek için var gücüyle çalışmanın herkesin en temel görevi olduğunu aktaran Vali Özkan, “Türkmen diyarı Tunceli’den başka bir Türkmen diyarı yiğitler mekanı Yozgat’a geldim. Bugün itibariyle Yozgat’ta göreve başlamış bulunuyorum. Rabbim bu görev esnasında bu kadim kente hizmet esnasında bizi yolumuzdan ayırmasın, adaletten şaşırtmasın, şehidimizin, şühedamızın peşinde hak yolda dosdoğru yürümeyi nasip eylesin. Allah utandırmasın, sizlerin emeği ve desteğiyle bu kentte bizlere taş üzerine taş koymayı nasip eylesin" dedi.

Özkan’ı valilik önünde Belediye Başkanı Celal Köse, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve valilik personeli karşıladı. Yozgat Valisi Özkan daha sonra makamına geçerek göreve başladı. İHA