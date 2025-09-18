Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, “Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Özkan, şanlı Türk tarihinin temelinde kahramanlık ruhu ve derin inancın bulunduğunu belirterek, şehitlik ve gaziliğin millet için en yüce şeref olduğunu vurguladı. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve halkın huzuru için büyük bir onurla görev yapan gazilerin gurur kaynağı olduğunu kaydeden Özkan, şunları söyledi: “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine sahip çıkacağımızı, çocuklarımıza ve gençlerimize daima örnek olacak bir hayat bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğiz.”

Vali Özkan mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet ve şükran dilekleriyle tamamladı. Hayatta olan gazilere ise aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve saygılarını sundu.