Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ilçe ziyaretleri kapsamında Şefaatli ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Özkan, programı boyunca köy yolları, sulama sistemi inşaatı, ilçe merkezi yolları ve tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Modern Sulama Gerçekleşecek

Vali Mehmet Ali Özkan, KOP ve İl Özel İdaresi iş birliğinde yapımı devam eden Hüyükkışla Köyü Barajı Kapalı Sulama Sistemi inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte bin 20 dönüm tarım arazisinin modern sulama imkânına kavuşacağını belirtti.

Vatandaşlar Toplandı

Ziyaret kapsamında Hüyükkışla köyüne giden Vali Özkan, köy sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ardından Şefaatli ilçe merkezinde tamamlanan asfalt yol çalışmalarını inceledi ve Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’tan bilgi aldı.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, ilçedeki hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, Şefaatli’de faaliyet gösteren ve 60 kişiye istihdam sağlayan Tablo Fashion Tekstil Fabrikası’nı da ziyaret etti.

Firma sahibi İsmail Orak’tan bilgi alan Özkan, atölyeyi gezerek çalışanlarla sohbet etti. Çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Özkan, Orak’a ilçedeki istihdama sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Programı kapsamında Paşaköy köy yolunu da inceleyen Özkan, köy yollarının bakım ve onarımlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Özkan, ilçede yürütülen çalışmaların hem tarımsal verimliliğe hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.