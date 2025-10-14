Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret ederek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle, Valilik koordinesinde ve Sorgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren ADEM’de 12 farklı kursta 200 kadın eğitim alıyor. Kurslara katılan kadınların çocukları ise merkez bünyesinde oluşturulan kreşte eğitim görüyor.

Merkezde kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra; aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk hakları konularında da eğitimler veriliyor.

Bu sayede kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Vali Özkan, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.