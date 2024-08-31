Vali Özkan, 12 bin 560 metrekare kapalı alana sahip İl Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi inşaatı, 16 derslikli merkez ortaokulu ek binasını, 24 derslikli Fatma Temel Turhan ortaokulu inşaatını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirildi GÖKBEY helikopteri ile tarihi bir uçuş gerçekleştirildi

Vali Özkan, inşaatların genel durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

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Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında emeklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir