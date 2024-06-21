Tüm yurtta yoğun hasat mesaisinin devam ettiği bu günlerde çiftçilere anız yakma uyarısı yapıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Anız yakmak çevreye ve cebinize zarar veriyor. Hububat hasat sezonu sonrasında tarlalarda bırakılan anızın yakılması hem çevresel sonuçlar doğuruyor hem de ekonomimize zarar veriyor. Yasaklanmasına ve pek çok olumsuz etkisine rağmen, birçok çiftçi tarafından sıklıkla başvurulan bu yöntem, toprak verimliliğini ciddi şekilde etkiliyor. Anız yakmanın zararları toprak yapısından, canlılığına; çevresel dengelerden, trafik güvenliğine kadar uzanıyor. Yakılan anızlar sonucunda topraktaki faydalı canlılar ve organik madde yanarak yok oluyor, bitkilere yararlı besin maddelerinin azalması ile birlikte zaman içinde toprağın verimliliği düşüyor. Ayrıca, bu yangınlar orman alanlarına sıçrayabiliyor, enerji iletim hatlarına zarar verebiliyor, sis oluşumuna neden olarak trafik kazalarına yol açabiliyor ve çevredeki tarlalara, yerleşim birimlerine zarar verebiliyor. Anız yakma yasağının toprak verimliliğini koruma, çevresel ve ekonomik zararları önleme gibi önemli nedenlere dayandığı biliniyor. Bu sebeple tüm çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu konuda gösterilecek hassasiyet ve alınacak tedbirler konusunda bilinçli olmaları hem toprağımızın hem de ekonomimizin korunması adına büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.