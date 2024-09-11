Aydıncık ilçesinde dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlar, kadınlar tarafından maharetle işlenerek takı ve süs eşyasına dönüştürülüyor.

Yarı değerli taşlar bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta bir dizi ziyarette bulunan Vali Özkan, Kültür Evi'ni ziyaret etti. Özkan, Yozgat ve Aydıncık ilçesinin önemli değerlerinden biri olan ve takı/süs eşyası yapımında kullanılan Ametist ve Yarı Değerli Taşlar hakkında bilgi aldı.

“EN DEĞERLİSİ AMETİST TAŞI”

Aydıncık Kadın Girişimi işletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker de, ilçede ametist, jasper, kalsedon, akik, opal ve kuvars gibi birçok yarı değerli taşın çıktığını söyleyerek, “Biz bunları yöremizde çıkarttıktan sonra atölyemize getirip ayrıştırıyoruz. Atölyemizde taşların uygun yerlerinden takılar haline getiriyoruz. Bu yarı değerli taşları kolyeler, yüzükler, bileklikler birçok takı aksesuarına dönüştürüyoruz. Yöremizde çıkan en kıymetli taşlardan birisi de ametist taşı, mor Yakut olarak bilinir. Yarı değerli taşların içinde en değerlisidir. Şifası en yüksek taşlardandır, yine vücuttaki negatif elektrik yükünü alıp pozitif enerjiye çevirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra nazara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Birçok şifalı yönleri vardır. Biz de bunları takılara dönüştürüyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Onlar da şifası ve görselliği bakımından bu ürünleri tercih ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

“KURSA İLGİ YOĞUN”

Aydıncık Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara ilginin yoğun olduğunu da söyleyen Türker, “İlçemizde birçok kez doğal taş işleme ve takı tasarım kursu açtık. Yöredeki kadınlar, genç kızlar halk eğitim bünyesinde önce açtığımız kurslarda eğitim görüyorlar. Burada taş işleme eğitimini de ben veriyorum. Eğitimden sonra kursiyerler yaptığı ürünlerin, takıların kooperatif aracılığıyla pazarlamasını ve satışını yapıyoruz. Onlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.