Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıkaya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Sarıkaya Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Mubin Demirkıran ile bir araya geldi.

Kaymakam Demirkıran’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan, daha sonra Sarıkaya İlçe Hükümet Konağı'nda vatandaşlarla buluştu. Özkan, Hükümet Konağı'na işlemlerini halletmek için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Sarıkaya Belediyesi'ni ziyaret eden Özkan, Belediye Başkanı Osman Gözan'dan belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.