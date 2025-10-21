Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yozgat Merkez Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da hazır bulundu.

Vali Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, tüm muhtarların gününü kutladı ve yerel yönetimlerin köylerdeki hizmetlerin etkin yürütülmesindeki önemine değindi. Görüşmede, anız yangınları, sokak hayvanları, sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi, aşırı tonaj, traktör ve tarım aletlerinin trafikte güvenli kullanımı, mera işgalleri ile sulamada su tasarrufu gibi köyleri ilgilendiren konular gündeme geldi.

Vali Özkan, yeni kimlik ve ehliyetlerin zaman kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini hatırlatarak, muhtarlarla iş birliği içinde köylerin sorunlarını çözmeye ve hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesine devam edeceklerini ifade etti.

Özkan, bu tür buluşmaların köylerin sorunlarının hızlı ve etkin şekilde ele alınmasına katkı sağladığını belirtti.

Ziyaret sırasında muhtarlar, köylerindeki ihtiyaç ve taleplerini doğrudan iletirken, çözüm önerileri konusunda da Valilik yetkilileriyle istişarelerde bulundu.