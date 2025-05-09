Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, il merkezi ve ilçelere bağlı köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Ziyarete, Yassıhüyük Köyü Muhtarı Levent Özipek, Aydıncık Mollaismailoğlu Köyü Muhtarı Murat Bolat, Sarıkaya Kadılı Köyü Muhtarı Sebahattin Saygılı, Çekerek Sarıköy Muhtarı Halil Yüce, Akdağmadeni Yukarıçulhalı Köyü Muhtarı Baki Varol ve Umutlu Beldesi Karahisartatlısı Mahallesi Muhtarı Cabir Çiftçi katıldı.

Vali Özkan, muhtarların ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde ileten muhtarlara teşekkür etti.

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler. Bu nedenle onların görüş ve önerileri bizim için oldukça kıymetlidir" diyen Vali Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.