Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını belirtti.

Vali Özkan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın, Cumhuriyetle taçlandırıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyetin ilan edilmesi, bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir.”

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk milletinin varlığının ve bağımsızlığının ebedileştiğini vurgulayan Özkan, “Eşitlik ve özgürlük kavramları toplumsal hayatımızda yer almaya başlamış, bireylerde vatandaşlık bilinci gelişmiştir” ifadelerini kullandı.

“Herkese yönetime katılma hakkı tanıyan Cumhuriyet, milli egemenliğin teminatı olmuş, demokrasimizin kök salmasını sağlamıştır” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nın zor şartlar ve yokluklar içinde yakılan istiklal meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Vali Özkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yakılan bu meşale, milletimizin yüreğinde daima yanmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Özkan, mesajının sonunda Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”