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Yenifakılı ilçe ziyaretinde Vali Özkan’a, İl Özel İdare Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı eşlik etti.

Ziyarette ilk olarak Kaymakam Akın Aydın’ı ziyaret eden Özkan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Soner Yalçın’dan belediyenin çalışmaları hakkında istişarede bulundu.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Özkan, Yenifakılı ilçesinde eski kaymakamlık binasında incelemede bulundu. İncelemede, binanın genel durumu hakkında bilgililer alan Özkan, işlerini halletmek için kaymakamlık binasına gelen vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Özkan, Yenifakılı ilçesinde hizmet veren esnafları ziyaret etti.

Ziyarette esnafa hayırlı işler bereketli kazançlar temennisinde bulunana Özkan, esnafın istek ve taleplerini dinledi. Esnafın yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelen Özkan, sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.