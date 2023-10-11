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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Çayıralan ilçesini ziyaret etti.

Vali Özkan, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret ederek askerlere görevlerinde kolaylıklar diledi. Çayıralan esnaflarını ziyaret eden Vali Özkan, bereketli kazançlar dileyip vatandaşlarla sohbet etti.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Vali Mehmet Ali Özkan, 1993 yılında Bingöl'de şehit olan Piyade Er İsmail Genç'in Çayıralan ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

ŞEHİT PİYADE ER İSMAİL GENÇ KİMDİR?

Şehit Piyade Er İsmail Genç 6 Haziran 1972 tarihinde Çayıralan’da dünyaya gelmiştir. İlkokul mezunudur. 26 Kasım 1992 tarihinde acemi eğitimini tamamlamak üzere 1’inci Komando Tugay Komutanlığı Kayseri’ye sevk edildi. Acemi eğitimine müteakip 17’nci Piyade Alayı 2’nci Piyade Taburu 6’ncı Piyade Bölük Komutanlığı Bingöl emrine dağıtımı yapıldı. 18 Temmuz 1993 tarihinde Bingöl Yayladere Güneşlik Jandarma Karakolunu basan PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olmuştur. (Alpaslan Demir)