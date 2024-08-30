Bu hafta cuma namazını Develik Caminde kılan Vali Mehmet Ali Özkan, namaz sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Vatandaşlara hizmet etmek bizlerin asli görevi diyen Vali Mehmet Ali Özkan, “Devletimizin bütün imkânlarını kullanarak hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapıları her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Vali Özkan, “Elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlarımızla bir araya geliyor sıkıntıları, sorunları, problemlerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Vali Özkan’ı mahallelerinde görmekten ve kendilerini dinlemesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Vali Mehmet Ali Özkan’a Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz eşlik etti.