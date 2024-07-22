Alevi Kültür Dernekleri Yozgat Şubesi ve Pembecik Köyü Muhtarlığı tarafından Aşure ve Kurban Lokması Paylaşımı etkinliği düzenlendi.

Pembecik köyünde düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve köy halkı katıldı.

Pembecik köyü sakinleri ile bir araya gelip sohbet eden Vali Özkan, sonrasında köyde incelemelerde bulundu.

Daha sonra köy sakinlerinden Çelebi Han'ın çay davetini kırmayan Vali Özkan, Han'ın hanesine misafir oldu.