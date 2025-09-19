19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yozgat Vali Mehmet Ali Özkan, gaziler ve şehit yakınlarıyla İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Gazileri ve şehit yakınlarıyla birebir ilgilenip sohbet eden Vali Özkan, “Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize de aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katılım sağladı.