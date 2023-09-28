Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bağımlıların topluma kazandırılması, paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla Vali Özkan, başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Vali Mehmet Ali Özkan, kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, kurum yetkilileri ilimizde bağımlılıkla mücadelede uygulanan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. (Haber Merkezi)