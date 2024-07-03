Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile Valilik koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 10 Haziran’da açılan Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret etti.

Vali Özkan, SYDV Müdürü Zafer Karaca ve yetkililerden ADEM’in kursları ile ilgili bilgi aldı.

Vali Özkan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “40 kursiyerin bulunduğu ADEM, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ihtiyaç sahibi kadınlara yönelik önemli bir hizmet merkezi olacak. Merkezde, mesleki ve kişisel gelişim kurslarına ek olarak aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler veriliyor. 3 ay süren kurslar, kadınlara hem meslek edinme imkanı sunuyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.