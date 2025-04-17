Yozgat Valiliği, doğada kendiliğinden yetişen mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Zehirlenmelere Karşı Uyarı2

Valilikten yapılan açıklamada, doğada yetişen bazı mantar türlerinin zehirli olabileceğine dikkat çekilerek, "Zehirlenme belirtileri mantarın türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların bilinçsizce tüketilmesi son derece tehlikelidir" ifadelerine yer verildi.

Zehirlenmelere Karşı Uyarı

Açıklamada, vatandaşların sadece güvenilir kaynaklardan temin edilen, kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiye edildi.

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Yetkililer, olası zehirlenme vakalarında vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Muhabir: Alpaslan Demir