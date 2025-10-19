Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle otobüs yolculuklarında emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları istendi.

Valilik açıklamasında, emniyet kemerinin trafik kazalarında yaralanmaları büyük oranda azalttığı ve can kayıplarının önüne geçmede en etkili güvenlik unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Otobüslerde emniyet kemerinizi takmayı unutmayın! Değerli vatandaşlarımız, emniyet kemeri, trafik kazalarında yaşanabilecek yaralanmaları minimize etmek için hayat kurtarıcı bir güvenlik önlemidir. Yolculuk esnasında kemer takmak, olası bir kazada ciddi yaralanmaların önüne geçebilir. Siz değerli vatandaşlarımızı, otobüs seyahatlerinizde her zaman emniyet kemerinizi takmaya özen göstermeye davet ediyoruz. Unutmayın, güvenli bir yolculuk, sağlıklı bir dönüş demektir.”

Kemer Kullanımı Hayat Kurtarıyor

Ulaşım güvenliği uzmanları, şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri takma oranının hâlâ istenilen seviyede olmadığını belirterek, yapılan araştırmalarda kemer kullanımının ölüm ve ağır yaralanma riskini yüzde 50’ye kadar azalttığını hatırlatıyor.

Uzmanlar, “Otobüslerde yolcuların kemer takmaması, kaza anında çarpma etkisini artırarak hem yolcunun hem de çevresindekilerin yaralanmasına neden oluyor. Kemerin takılması, özellikle devrilme ya da ani duruşlarda ölüm riskini ciddi biçimde azaltır.” değerlendirmesinde bulundu.

Denetimler Artacak

Yozgat Valiliği, şehir içi ve şehirler arası otobüs seferlerinde denetimlerin artırılacağını, özellikle uzun yolculuk yapan firmalara yönelik bilgilendirme çalışmalarının hız kazanacağını bildirdi. Trafik ekiplerinin, yol kontrollerinde emniyet kemeri uyarılarını sıklaştıracağı ve sürücülerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca, vatandaşların da kendi güvenlikleri için seyahat öncesinde koltuk kemerlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

“Basit Bir Önlem, Büyük Bir Fark Yaratır”

Trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan valilik duyurusunda, emniyet kemerinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, hayat kurtaran bir alışkanlık olduğu vurgulandı.

Yozgat Valiliği, “Kazalar çoğu zaman bir anda gerçekleşir. Emniyet kemerini takmak sadece birkaç saniye alır ama olası bir kazada hayat kurtarabilir. Güvenli bir yolculuk için lütfen kemerinizi takmayı ihmal etmeyin” mesajını paylaştı.