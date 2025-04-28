Yozgat Valiliği, vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamada, piknik alanlarının temiz kullanılması ve çevrenin korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Lütfen ziyaret ettiğimiz piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Piknik yaparken çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, temizlik ve çevre koruma bilincinin önemine de vurgu yapılarak, "Unutmayalım ki temizlik herkesin sorumluluğudur. Birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir" denildi.

Vatandaşların piknik yaparken çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olması gerektiği belirtilen açıklamada, temizlik ve çevre koruma bilincinin her zaman canlı tutulması gerektiği kaydedildi.