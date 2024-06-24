Valilik, vatandaşları orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ormanı korumak, vatanı korumaktır. Orman yangınlarına ‘Dur’ diyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Orman yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım! Anız yakma, atıkları topla, izmarit atma, ateş yakma” denildi.

ORMAN YANGINI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Orman yangını, orman veya ağaçlık alanlarda meydana gelen kontrolsüz ve geniş çaplı yangın olayıdır. Orman yangınları, bitki örtüsü, ağaçlar, bitkiler ve diğer organik materyallerin alev almasıyla oluşur. Bu yangınlar doğal bir afet olarak kabul edilir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Orman yangınlarının oluşumunda birkaç ana faktör etkilidir.

1- Hava Koşulları: Sıcak, kuru, rüzgarlı hava koşulları yangın riskini artırır. Yüksek sıcaklık ve düşük nem seviyeleri bitki örtüsünün kurumasına ve yanıcı hale gelmesine neden olur. Rüzgar, yangının hızla yayılmasına ve kontrol edilemez hale gelmesine katkıda bulunabilir.

2- Yanıcı Malzeme: Orman yangınları için yanıcı malzeme önemli bir faktördür. Kurumuş bitki örtüsü, ağaç kabukları, yapraklar, dallar, odunlar ve diğer organik malzemeler yangının hızla yayılmasını sağlar.

3- İnsan Kaynaklı Etkinlikler: Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı etkinliklerden kaynaklanır. İhmal edilmiş kamp ateşleri, piknik alanlarında yapılan açık ateşler, izinsiz ateş yakma, sigara izmaritleri, tarım arazilerinde kontrolsüz ateşler ve orman yangınlarına neden olan diğer insan faaliyetleri yangının başlamasına katkıda bulunabilir.

4- Doğal Nedenler: Bazı orman yangınları doğal nedenlerden kaynaklanabilir. Yıldırım düşmesi gibi elektriksel fırtınalar, ormanlarda yangına neden olabilir. Bu tür yangınlar genellikle yüksek nemli alanlarda daha az görülürken, kuru iklimlerde daha sık meydana gelir.

Orman yangınlarının yayılması hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yangınlar rüzgarın etkisiyle ağaçlar ve bitki örtüsü arasında hızla ilerler. Alevler, bitki örtüsünü tutuşturarak yangının yayılmasını artırır. Yanıcı malzeme miktarı, yangının büyüklüğünü ve şiddetini etkileyen önemli bir faktördür. Orman yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için yangınla mücadele ekipleri, yangın söndürme ekipmanları, uçaklar ve helikopterlerle su ve köpük bırakma gibi yöntemler kullanılır.

ORMAN YANGINLARININ EN YAYGIN NEDENLERİ NELERDİR?

1- İnsan Kaynaklı Etkenler

İhmal edilmiş kamp ateşleri veya açık ateşler, sigara izmaritleri, izinsiz ateş yakma, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak bırakılan ateşler, tarım faaliyetleri sırasında kontrolsüz ateşler, iş makinelerinin kıvılcım veya aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkarması ve kundaklama (Otel, motel, pansiyon, tatil beldesi yapımı ve benzeri gibi nedenlerle).

2- Doğal Etkenler

Yıldırım düşmesi: Elektriksel fırtınalar sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangınlar oluşabilir.

Volkanik patlamalar: Yanardağ patlamaları sonucunda lav akışları ormanları tutuşturabilir.

Güneş ışınları: Yoğun güneş ışığı, kuru bitki örtüsünün alev almasına ve yangınların başlamasına neden olabilir.

3- Hava Koşulları

Yüksek sıcaklık: Sıcak hava dalgaları ormanlarda kuruma ve yangın riskini artırır.

Düşük nem seviyeleri: Kuraklık dönemleri, bitki örtüsünün kurumasına ve yanıcı hale gelmesine neden olur.

Rüzgar: Şiddetli rüzgar, yangının hızla yayılmasına katkıda bulunabilir.

4- Orman Yönetimi Hataları

Yangın güvenliği tedbirlerinin yetersizliği veya ihmal edilmesi, ormanların düzenli olarak bakım ve temizlik yapılmaması ve orman yangınlarının erken tespit ve müdahale sistemlerinin eksikliği.

5- İklim Değişikliği

Artan sıcaklık, kuraklık ve hava olaylarının sıklığı orman yangınlarının riskini artırabilir.