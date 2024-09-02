Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir talepleri olmaksızın ikametgâhlarına gelerek kendilerini nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Valilik, bu tür durumlarla karşılaşanların derhal kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızı sahte nüfus memurlarına karşı uyarmaktadır. Talebiniz olmaksızın ikametinize gelerek kendini 'nüfus memuru' olarak tanıtan kişileri mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar ediniz." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN İDDİALARA DİKKAT

Son günlerde, sosyal medyada İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı bahanesiyle kimlik bilgilerini doğrulama amacıyla evlere gelen kişilerle ilgili çeşitli iddiaların paylaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin, sahte belgeler, antetli kâğıtlar ve biyometrik cihazlar taşıdığı, şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN HİZMETLER

Açıklamada, nüfus müdürlüklerinin yalnızca vatandaşların veya yakınlarının talebi üzerine ve mülki idare amirinin izni doğrultusunda ikamet adresinde hizmet sunduğu belirtildi. Bu hizmet, nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşların kimlik kartı başvurularını karşılamak amacıyla verilmektedir.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Vatandaşların, talebi olmadan evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli ya da nüfus memuru olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, bu kişilerin kurum kimliklerinin ibraz edilmesi talep edilmeli, kişisel bilgiler kesinlikle paylaşılmamalı ve sahtekârlık girişimleri derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir.